وزارة الزراعة: المحاصيل متوفرة بشكل كبير وتصل إلى اماكن البيع

2020/03/18 | 11:00 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الزراعة، الاربعاء، أن المحاصيل الزراعية تصل إلى أماكن بيع الخضار بأسعار منخفضة ومتوفرة بشكل كبيروقالت الوزارة في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، إن “المحاصيل الزراعية تصل إلى (علوات) بيع الخضار بأسعار منخفضة ومتوفرة بشكل كبير”.واضافت، أن “الظرف الراهن امتحان لقدرات الفلاح واقتصاد البلاد”، مشيرة الى أن “قرار إغلاق الحدود يسهم بشكل كبير […]

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