بلديات ذي قار تعلن شمول 25 شريحة بتوزيع قطع الاراضي

2020/03/18 | 11:02 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ذي قار اعلنت مديرية بلديات ذي قار ،اليوم الأربعاء، شمول 25 شريحة من المواطنين بتوزيع قطع الأراضي.وقال مدير بلديات ذي قار المهندس حسين كريم، ان ” هناك 5727 قطعة ارض سكنية مخدومة مجهزة للتوزيع على 25 شريحة مشمولة بتوزيع قطع الأراضي في المحافظة”.واضاف كريم، ان” قطع الأراضي ستخصص للشهداء والمعوقين والموظفين […]

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