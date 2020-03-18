روسيا والصين تدعوان لرفع الحظر عن إيران فورا

2020/03/18 | 11:02 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت روسيا والصين الولايات المتحدة لرفع الحظر فورا عن إيران لتسهيل وصول الأدوية إليها لمكافحة فيروس كورونا.ووصفت موسكو سياسة واشنطن تجاه طهران باللا إنسانية وقالت إنها تتعمد منع إيران من محاربة فيروس كورونا.الخارجية الروسية طالبت إدارة ترامب برفع الحظر عن إيران فورا، وقالت إن الوقت الحالي ليس لتصفية الحسابات، مشددة على أنها سوف […]

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