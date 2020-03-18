2020/03/18 | 11:23 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحة كوردستان تدعو لتمديد حظر التجوال وتؤكد: حقق نتائج ايجابية

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