2020/03/18 | 11:23 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الذهب يرتفع بفضل تحفيز امريكي لمكافحة كورونا

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