وزارة الداخلية تطلق سراح الموقوفين كافة

2020/03/18 | 11:24 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت وزارة الداخلية، الاربعاء، قرارا يقضي بإطلاق سراح الموقوفين في المحافظات العراقية كافة و وفق ضوابط حددتها في الكتاب ادانه، وذلك ضمن التدابير الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا.

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