2020/03/18 | 11:24 - المصدر: وكالة صدى الاعلام
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- القت القوات الامنية القبض على سبعة عناصر من داعش في نينوى.
وذكر بيان الداخلية ان مفارز مديرية شؤون السيطرات التابعة لقيادة شرطة نينوى القت القبض على ( سبعة ) عناصر من عصابات داعش الارهابية بينهم ( اثنان ) كانا يعملان فيما يسمى ( بالامنية والحسبة ) والبقية كانوا يعملون مقاتلين فيما يسمى ( بجيش الفرقان
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وذكر بيان الداخلية ان مفارز مديرية شؤون السيطرات التابعة لقيادة شرطة نينوى القت القبض على ( سبعة ) عناصر من عصابات داعش الارهابية بينهم ( اثنان ) كانا يعملان فيما يسمى ( بالامنية والحسبة ) والبقية كانوا يعملون مقاتلين فيما يسمى ( بجيش الفرقان
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على 7 دواعش في نينوى) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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