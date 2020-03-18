القبض على 7 دواعش في نينوى

2020/03/18 | 11:24 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القت القوات الامنية القبض على سبعة عناصر من داعش في نينوى.وذكر بيان الداخلية ان مفارز مديرية شؤون السيطرات التابعة لقيادة شرطة نينوى القت القبض على ( سبعة ) عناصر من عصابات داعش الارهابية بينهم ( اثنان ) كانا يعملان فيما يسمى ( بالامنية والحسبة ) والبقية كانوا يعملون مقاتلين فيما يسمى ( بجيش الفرقان

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