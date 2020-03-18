عبد الغني سلامه - جرائم ضد الإنسانية

2020/03/18 | 11:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبد_الغني_سلامه اعترف عدد من القناصين الإسرائيليين بقيامهم بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين الفلسطينيين المشاركين في مسيرات العودة بشكل متعمد، ما أدى إلى استشهاد 215 متظاهراً، وإصابة نحو ثمانية آلاف بإعاقات دائمة.وقد روى جندي من لواء "جولاني" أنه أصاب 52 فلسطينياً في ركبهم وقتل واحداً.وكان يفعل ذلك لتسجيل رقم قياسي في عدد الركب التي يفجرها، وقد احتفظ بمظروفات الرصاصات للذكرى ("هآرتس" 4/3/2020).هذه ليست......

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