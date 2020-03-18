2020/03/18 | 11:27 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة حذر وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين من احتمال أن يكون تأثير وباء كورونا على قطاع الطيران أكثر سوءا من آثار هجمات 11 سبتمبر 2001.وعقد المديرون التنفيذيون لشركاء طيران لقاءات مع نواب امريكيين للتفكير في كيفية التعامل مع التراجع الهائل في الرحلات الدولية بسبب إغلاق الدول لحدودها لوقف الانتشار العالمي للفيروس، وفقا […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخزانة الأمريكية: تأثير كورونا على قطاع الطيران أسوأ من هجمات 11 سبتمبر) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخزانة الأمريكية: تأثير كورونا على قطاع الطيران أسوأ من هجمات 11 سبتمبر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).