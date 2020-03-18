2020/03/18 | 11:27 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل نت أعلن متظاهرو #ساحة_التحرير في #بغداد، تعليق اعتصامهم وتجمعاتهم الكبيرة بشكل مؤقت، لوجود مخاطر “جدية” من انتشار فيروس “#كورونا” المستجد في البلاد، إلى حين انتهاء الأزمة.وذكر

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعليقٌ مؤقت لاعتصامات ساحة التحرير، “كورونا” يشلّ الاحتجاجات العراقية) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعليقٌ مؤقت لاعتصامات ساحة التحرير، “كورونا” يشلّ الاحتجاجات العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).