2020/03/18 | 11:28 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد يوم على تكليف الزرفي.. عضو بالحكمة يدعو لاختيار رئيس وزراء 'غير جدلي') نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد يوم على تكليف الزرفي.. عضو بالحكمة يدعو لاختيار رئيس وزراء 'غير جدلي') من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).