وزارة الزراعة: المحاصيل متوفرة بشكل كبير وتصل الى اماكن بيع الخضار

2020/03/18 | 11:29 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزارة الزراعة، الاربعاء، أن المحاصيل الزراعية تصل إلى أماكن بيع الخضار بأسعار منخفضة ومتوفرة بشكل كبيروقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة صدى، إن “المحاصيل الزراعية تصل إلى (علوات) بيع الخضار بأسعار منخفضة ومتوفرة بشكل كبير”.واضافت، أن “الظرف الراهن امتحان لقدرات الفلاح واقتصاد البلاد”، مشيرة الى أن “قرار إغلاق الحدود يسهم بشكل كبير في حماية

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