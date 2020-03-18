الامطار تغرق جانبي الايسر والايمن في الموصل

2020/03/18 | 11:29 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اغرقت الامطار، الاربعاء، جانبي الايسر والايمن في محافظة الموصل.وقال مصدر، إن “اهالي الموصل اصبح، بجانبيها الايسر والايمن، وهم يشاهدون مياه الامطار وقد دخلت منازلهم بعد أن اغرقت شوارع الاحياء”.واضاف، ان “المدينة شهدت منذ مساء امس زخات امطار مستمر ماادى الى تكدس المياه في الشوارع بالموصل”، مبينا ان ” المياه دخلت معظم المنازل السكنية واغرقت عجلات

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