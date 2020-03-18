نصيف تؤيد سرعة حسم ملف تشكيل حكومة جديدة وترفض الانتقادات الموجهة ضدها

2020/03/18 | 11:32 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … انتقد المكتب الإعلامي للنائبة عالية نصيف الهجمة التي تتعرض لها منذ الأمس من قبل جيوش إلكترونية وبعض أصحاب الكروبات والصفحات في مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية بسبب تواجدها أثناء تكليف السيد عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة، مؤكداً أن النائبة نصيف تضع في اعتباراتها مصلحة الشعب العراقي فوق كل شيء في هذا الظرف الطارئ الذي […]

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