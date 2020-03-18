تركيا: تسجيل أول حالة وفاة بسبب كورونا

2020/03/18 | 11:32 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة التركيّة ليلة أمس تسجيل أول حالة وفاة في البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد، كما أوضحت أن عدد المصابين ارتفع إلى 98.وقال وزير الصحّة التركي “فخر الدين

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