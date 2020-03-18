2020/03/18 | 11:32 - المصدر: الحل الاخباري
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلنت وزارة الصحة التركيّة ليلة أمس تسجيل أول حالة وفاة في البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد، كما أوضحت أن عدد المصابين ارتفع إلى 98.
وقال وزير الصحّة التركي “فخر الدين
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تركيا: تسجيل أول حالة وفاة بسبب كورونا) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وقال وزير الصحّة التركي “فخر الدين
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تركيا: تسجيل أول حالة وفاة بسبب كورونا) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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