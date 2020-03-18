مصدر لـ “العهد نيوز”: الزرفي يحاول التقرب من المالكي ليضمن تمريره في البرلمان

2020/03/18 | 11:35 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد- خاص افاد مصدر سياسي، بان المكلف بتشكيل الحكومة، عدنان الزرفي، يحاول التقرب الى زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ليضمن تمريره من مجلس النواب.وقال المصدر لـ “العهد نيوز”، ان “الزرفي يعتقد بان تقربه للمالكي سيساعد في اقناع الكتل والقوى الوطنية الرافضة لتكليفه بتشكيل الحكومة”.لكن المصدر اكد، ان “المالكي من اشد […]

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