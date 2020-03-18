سائرون : قرار تكليف عدنان الزرفي بداية الحل لأزمة البلاد الحالية

2020/03/18 | 11:35 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … اكد عضو مجلس النواب عن كتلة سائرون سلام الشمري، ان قرار التكليف الخاص بمنصب رئيس الوزراء بداية الحل لأزمة البلاد الحالية.وقال الشمري في بيان صحفي تلقته المستقلة ، ان “البلاد تمر ومنذ فترة ليست بالقصيرة بأزمة سياسية لها تداعياتها الواضحة في الشارع من تظاهرات واعتصامات”.وأضاف الشمري ان “على الكتل السياسية الوصول […]

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