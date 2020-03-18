2020/03/18 | 11:37 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصدر ينأى بنفسه عن الزرفي ويخاطب واشنطن وطهران: لا داعي لتدخلكم) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصدر ينأى بنفسه عن الزرفي ويخاطب واشنطن وطهران: لا داعي لتدخلكم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).