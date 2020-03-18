عمليات بغداد تعفر مناطق الشعب والحسينية والاعظمية والاسكان

2020/03/18 | 11:39 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة عمليات بغداد، الاربعاء، انها قامت بتعفير مناطق الشعب والحسينية والاعظمية والاسكان في العاصمة.واكدت القيادة في بيان تلقته وكالة صدى , ان “هذا التعفير جاء كاجراء وقائي لمنع انتشار وباء كورونا”. يذكر ان بغداد تشهد فرض حظر للتجوال يستمر لغاية الاثنين المقبل الموافق الـ23 من اذار الحالي، لمنع انتشار وباء كورونا.

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