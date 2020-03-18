مديرية الطبابة تعفر اربعة ألوية بالحشد الشعبي وتقدم الارشادات للوقاية من كورونا

2020/03/18 | 11:39 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عفرت فرق مديرية الطبابة بالحشد الشعبي، الأربعاء، الالوية 33 والرابع والأول و110 بالحشد وقدمت الارشادات للوقاية من كورونا.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى ان، مديرية الطبابة في الحشد الشعبي تكثف اجراءاتها التوعوية والوقائية في بغداد والمحافظات حيث نفذت حملة في مقر الفوج الثالث في اللواء الثالث والثلاثين وخلال الحملة الصحية تم تقديم

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