متظاهرون يحرقون الاطارات في الناصرية ويطالبون الزرفي بالتنحي

2020/03/18 | 11:41 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – ذي قار أفاد مراسل العهد نيوز في محافظة ذي قار، اليوم الاربعاء بأن متظاهرين يتجمعون قرب بهو الناصرية قاموا برشق الحجارة على الشرطة، دون أن تتدخل الشرطة فيما يفعله من حرق للإطارات.وقال المراسل، بأن “المتظاهرين قاموا بحرق وقطع لتقاطع البهو وسط الناصرية ورشقوا الشرطة بالحجارة، مطالبين بتنحي الزرفي عن المنصب”.

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