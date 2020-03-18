فنان يحرج الحكومة الايرانية بعد تقديمه سيل من الاسئلة

2020/03/18 | 11:41 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / بعد سيل من الأسئلة المحرجة للحكومة الإيرانية بخصوص انتشار فيروس كورونا المستجد، التي أطلقها فنان معروف في برنامج على الهواء يذاع بقناة رسمية، لجأت إدارة القناة إلى قطع البث فورا، وفي منتصف الحلقة.وفي ظل التعتيم الذي انتهجته طهران منذ بداية الأزمة، يبدو أن المخاوف ثارت لدى القائمين على قناة “زنده” التلفزيونية.وكان […]

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