الصدر: صراع السياسيين الشيعة الذي ما عاد يطاق هو من غير آلية اختيار المرشح

2020/03/18 | 11:43 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- النجف

قال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الأربعاء (18 اذار 2020)، إن ما أسماه ’’صراع السياسيين الشيعة’’ ووصفه بأنه ’’ما عاد يُطاق’’، هو من غير آلية اختيار رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة.

وقال الصدر في تغريدة على منصة "تويتر"، تابعتها (بغداد اليوم)، إنه "سواء أكان المرشح وفق الضوابط أم لم يك كذلك، فهذا أمر راجع لنا نحن العراقيين لا غير".

وأضاف، أنه "سواء أكانت آلية اختياره صحيحة أم لم تك كذلك، فهذا شأن عراقي بحت"، مبيناً أنه "فلا داعي لتدخل أصدقائنا من دول الجوار أو غيرها ولا سيما المحتل".

وتابع الصدر: "ولتعلموا أن صراع السياسيين الشيعة الذي ما عاد يطاق، هو من غيّر آلية الاختيار"، لافتاً إلى أن "اختياراتهم لأناس غير أكفاء أو اختلافهم وعدم توافقهم على مرشح، هو ما استدعى اختيار شخص غير مقرب لنا ولكم".

واكمل، "وعموما فلست بصدد إعطاء رأي بهذا المرشح أو غيره بل جل ما يهمني سيادة العراق".

وكان رئيس الجمهورية، برهم صالح، قد كلف الثلاثاء (17 آذار 2020)، رئيس كتلة النصر النيابية، عدنان الزرفي، بتشكيل الحكومة الجديدة، خلفاً للمكلف السابق محمد توفيق علاوي، والذي قدم اعتذاراً رسمياً عن تشكيل الحكومة.

بعد ذلك، عبّر الرئيس صالح، خلال مراسم التكليف التي جرت في قصر السلام ببغداد، عن "أمنياته لرئيس الوزراء المكلف بالتوفيق والنجاح في مهامه الجديدة، وأن يعمل على إجراء انتخابات مبكرة ونزيهة، ويحقق تطلعات العراقيين، ويلبي مطالب المتظاهرين السلميين المشروعة من خلال إنجاز الإصلاحات المطلوبة، وأن يحافظ على سيادة واستقرار وأمن العراق".

وأضاف صالح، أن "العراق يستحق الأفضل وشعبه بذل التضحيات الجليلة من أجل الحياة الحرة الكريمة والمستقبل الواعد لجميع أبنائه"، مشيراً إلى أن "الكثير من المهام والاستحقاقات التي ينتظرها الشعب العراقي بكافة مكوناته وأطيافه لا تزال أمامنا، وهي أمانة ومسؤولية في أعناقنا نسعى جميعاً لتحقيقها".

وحدث التكليف بحضور عدد من النواب، كممثلين عن كتلهم السياسية، بينهم نواب عن سائرون ودولة القانون وتيار الحكمة، والاتحاد الوطني والكردستاني، وغيرهم.

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وقال السهيل في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "سيتم تسليم

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