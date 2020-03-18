الكشف عن رسالتين بعثهما صالح للقوى السياسية قبل تكليف الزرفي: توافقوا قبل ممارسة صلاحياتي

2020/03/18 | 11:43 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

كشفت مصادر سياسية مطلعة، الأربعاء (18 اذار 2020)، عن رسالتين قالوا إن رئيس الجمهورية برهم صالح أرس...





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