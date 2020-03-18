شركة الحفر العراقية تصدر توضيحاً بشأن إخلاء موظفيها في البصرة

2020/03/18 | 11:43 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- البصرة

أصدرت شركة ’’الحفر’’ العراقية، الأربعاء (17 آذار 2020)، توضيحاً بشأن إخلا...





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