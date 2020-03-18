2020/03/18 | 11:44 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسعى رابطة الدوري الإسباني، لإخضاع الأندية التابعة لها، والبالغ عددها 42، لاختبارات فيروس كورونا.ووفقًا لموقع “فوتبول إسبانيا، فإنه “لن تكون هذه الاختبارات إلزامية أو لجميع اللاعبين، بل من تظهر عليهم أعراض المرض فقط”.وتحول فيروس كورونا إلى وباء عالمي بعدما أودى بحياة أكثر من 7800 شخص وإصابة 194 ألفًا على الأقل في جميع أنحاء

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الليجا تسعى لإخضاع أندية إسبانية لاختبارات الكشف عن كورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الليجا تسعى لإخضاع أندية إسبانية لاختبارات الكشف عن كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).