دولة القانون لـ “العهد نيوز”: من المستبعد تمرير الزرفي من مجلس النواب

2020/03/18 | 11:45 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد استبعد ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه نوري المالكي، ان يتم تمرير رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي من مجلس النواب .وقال القيادي في الائتلاف سعد المطلبي، لـ “العهد نيوز”، ان “مسألة تمرير الزرفي من مجلس النواب صعبة جدا”.وتابع، ان “ائتلافي القانون والفتح وقوى اخرى ترفض الية الترشيح وتعمل على عدم حصول […]

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