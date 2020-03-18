2020/03/18 | 11:46 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أول تعليق للصدر على اختيار الزرفي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/18 | 11:46.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أول تعليق للصدر على اختيار الزرفي) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أول تعليق للصدر على اختيار الزرفي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).