الكتل السياسية الشيعية الكبيرة ترفض الزرفي

2020/03/18 | 11:52 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..اعلنت الكتل السياسية الشيعية الكبيرة عن رفضها تكليف عدنان الزرفي لتشكيل الحكومة الجديدة،معتبرا ذلك مخالف دستورية ارتكبها رئيس الجمهورية.وقال بيان موقع من (تحالف الفتح،وائتلاف دولة القانون،وكتلة العقد الوطني،وكتلة النهج الوطني) “في الوقت الذي يعيش فيه شعبنا اوضاعا استثنائية وازمات حادة على الصعد الاقتصادية والصحية والاجتماعية، نعيش مع استحقاق دستوري حاكم تأخر حسمه […]

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