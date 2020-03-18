فنان ايراني يحرج الحكومة الايرانية على الهواء بخصوص كورونا

2020/03/18 | 11:52 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قناة ايرانية رسمية تقطع البث بعد احراج الحكومة بخصوص انتشار كورونا

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