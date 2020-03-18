“الليجا” تسعى لإخضاع أندية إسبانية لاختبارات الكشف عن كورونا

2020/03/18 | 11:53 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسعى رابطة الدوري الإسباني، لإخضاع الأندية التابعة لها، والبالغ عددها 42، لاختبارات فيروس كورونا.ووفقًا لموقع “فوتبول إسبانيا، فإنه “لن تكون هذه الاختبارات إلزامية أو لجميع اللاعبين، بل من تظهر عليهم أعراض المرض فقط”.وتحول فيروس كورونا إلى وباء عالمي بعدما أودى بحياة أكثر من 7800 شخص وإصابة 194 ألفًا على الأقل في جميع أنحاء […]

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