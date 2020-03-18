لــ منتسبي

2020/03/18 | 11:54 - المصدر: سكاي برس

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بغداد/ سكاي برس

أعلن مصرف الرافدين، توزيع بطاقات الماستر كارد الدولية على منتسبي الشرطة الاتحادية ومديرية حماية المنشآت والشخصيات في بغداد.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف، في بيان، انه تم توزيع بطاقات الماستر كارد على منتسبي الشرطة الاتحادية ومديرية حماية المنشآت والشخصيات والقواطع التابعة لها.

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