2020/03/18 | 11:54 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمود عثمان لنينا : الكتل الكردية لم تتحفظ على تكليف الزرفي وتنتظر لقاءه لتحديد موقفها منه هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/18 | 11:54.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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