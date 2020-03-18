الداخلية العراقية تتحذ قرارا عاجلا بحق الموقوفين

2020/03/18 | 11:54 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت الدائرة القانونية في وزارة الداخلية وثيقة يوم أمس تقرر فيها"اطلاق سراح جميع الموقوفين عن عقوبات انضباطية وفي جميع محافظات البلد ضمن كافة تشكيلات...

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