تيار الحكمة يعترض على آلية تكليف الزرفي لتشكيل الحكومة

2020/03/18 | 11:54 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبدى تيار الحكمة الوطني العراقي، اعتراضه وتحفظه على الآلية التي اعتمدها رئيس الجمهورية برهم صالح في تكليف النائب عدنان الزرفي لتشكيل الحكومة الانتقال...

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