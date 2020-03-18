تعافي أكبر المصابين سنا بكورونا في إيران

2020/03/18 | 12:08 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة أعلن رئيس جماعة العلوم الطبية في محافظة سمنان الايرانية الدكتور نويد دانائي عن تماثل امراة تبلغ من العمر 103 اعوام للشفاء من فيروس كورونا.وقال دانائي ان هذه المرأة اكبر المصابين سنا بالفيروس وقد تعافت بشكل تام وغادرت المسشفى.في هذه الاثناء نقلت وكالة "ايلنا" عن الدكتور ويك قوله ان وزارة صحة الهندية اخضعت 250 هنديا قادمين من إيران للفحوص المختبرية وظهرت النتائج انهم حاملون لفيروس كورونا المستجد.

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