الأردن يطبق قانون الدفاع لمواجهة فيروس “كورونا” المستجد

2020/03/18 | 12:12 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أصدر العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني ، مرسوماً ملكياً يعطي الحكومة الأردنية صلاحية تطبيق قانون الدفاع لمواجهة فيروس ” كورونا ” المستجد.إلا أن العاهل الأردني وجه الحكومة بأن يكون تطبيق قانون الدفاع والأوامر الصادرة بمقتضاه في أضيق نطاق ممكن، وبما لا يمس حقوق الأردنيين السياسية والمدنية، ويحافظ عليها، ويحمي الحريات العامة والحق في التعبير، […]

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