بعد تعفير منطقتهم.. أهالي البوعيثة يثمنون دور الحشد الشعبي في مواجهة كورونا

2020/03/18 | 12:14 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عفر اللواء الثامن في الحشد الشعبي، الأربعاء، منطقة البوعيثة في اطراف العاصمة بغداد للوقاية من فايروس كورونا.وقال اعلام الحشد في بيا وتلقته وكالة صدى انه “ضمن حملة وعي التي اطلقتها هيئة الحشد نفذ اللواء الثامن اليوم حملة تعفير وتثقيف ضد كورونا في منطقة البوعيثة في اطراف بغداد “، مبينا ان الحملة شملت ” الاسواق

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