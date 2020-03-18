عاجل … نجاح أول دواء لعلاج “كورونا”

2020/03/18 | 12:14 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مجوعة “سانوفي” الدوائية الفرنسية، أنّ “بلاكنيل”، الدواء المضادّ للملاريا الذي تنتجه، برهن عن نتائج ناجحة وواعدة في معالجة مرضى بفيروس كورونا المستجدّ.وتابعت بأنها مستعدّة لأن تقدّم إلى السلطات الفرنسية ملايين الجرعات منه، وهي كمية كافية لمعالجة 300 ألف مريض محتمل.وقال متحدّث باسم المجموعة، إنّه على ضوء النتائج المشجّعة لدراسة أجرتها على هذا […]

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