2020/03/18 | 12:14 - المصدر: بغداد اليوم

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محافظ النجف يعلن السيطرة على أسعار المواد الغذائية وعودتها إلى طبيعتها قبل حظر التجوال

يتبع.



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