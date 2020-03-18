الصحة توجه رسالة للمواطنين في أول ايام الحظر وتحذر من انتشار كورونا ’’بشكل كبير’’

2020/03/18 | 12:14 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

وجهت وزارة الصحة والبيئة، الأربعاء (18 آذار 2020)، رسالة إلى المواطنين في أول أيام الحظر الذي دخل حيز التنفيذ ليل أمس، فيما وجهت تحذيراً من انتشار كورونا بـ’’شكل كبير’’ في عموم العراق.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "اليوم يمثل أول أيام فرض حظر التجوال في بغداد وبقية المحافظات، استناداً إلى قرارات لجنة الأمر الديواني رقم 55 لسنة 2020 وتوصيات وزارة الصحة".

وأضافت أن "قرار حظر التجوال استند إلى قراءة عملية ومشارورات مع منظمة الصحة العالمية واللجان الاستشارية والخبراء في وزارة الصحة والوزارات والجهات الرسمية للوصول إلى أفضل طريقة لحمايتكم والسيطرة على التزايد المستمر في أعداد المصابين بمرض كورونا المستجد".

وتابعت الوزارة: "لقد حرصنا في وزارة الصحة وخلية الأزمة على الشفافية التامة والحرص الشديد على اطلاع أبناء شعبنا والرأي العام بالتطورات والمستجدات التي تخص انتشار الوباء والحالات المشتبه بها والمشخصة والمتعافية لأننا في مركب واحد، ومصلحة الوطن هي الأساس والموجه لعملنا".

وشددت الوزارة على أن "البقاء في بيوتكم والالتزام بالحظر واتباع التوصيات والتعليمات الصحية الصادرة عن المؤسسات الرسمية هو الطريق الوحيد المعتمد حاليا للنجاة من التداعيات الكارثية لانتشار الوباء لا سمح الله، وبخلافه سنتعرض الى انتشار كبير للمرض بسبب الاختلاط وسرعة انتقاله من خلال التجمعات البشرية مثل الزيارات الدينية او التظاهرات و غيرها".

وأكمل بيان الوزارة: "نشد على ايدي قواتنا الأمنية البطلة في فرض حظر التجوال و نطالبهم بعدم السماح لأي شخص خارج الاستثناءات المنصوص عليها في قرارات خلية الأزمة بالحركة والتنقل ليتسنى للجهات الصحية والخدمية القيام بواجباتها في تعفير وتعقيم المؤسسات والمناطق السكنية و زيارة المناطق الموبوءة وعزل المصابين".

فيما وجهت الوزارة نداءً الى "كافة مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والجهات الدينية والاجتماعية بدعم جهود وزارتنا والوزارات والجهات الساندة المشاركة في جهود مكافحة انتشار وباء كورونا المستجد بكافة الوسائل المادية وغير المادية لضمان نجاح جهودنا في توفير افضل الخدمات للمصابين وحماية ملاكاتنا الطبية والصحية والادارية والهندسية من الأخطار الناشئة عن تماسهم مع المرضى".

بغداد اليوم - النجف

اعلنت دائرة صحة النجف، الأربعاء (18 آذار 2020)، مغادرة عائلة من 11 شخصا للحجر الصحي بعد ثبوت عدم إصابتهم بفايروس كورونا.

وقالت الدائرة في بيان ، تلقته (بغداد اليوم)، إن "مدير وحدة الامراض التنفسية في الدائرة ليث الموسوي

بغداد اليوم- دهوك

أعلنت دائرة صحة دهوك، في إقليم كردستان، الأربعاء (17 آذار 2020)، عدم تسجيل إي إصابة بفايروس كورونا، في المحافظة لغاية الآن.

وقال مسؤول الحجر الصحي في دائرة صحة دهوك، احمد علي، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "منذ يوم 25/

بغداداليوم-بغداد

أفاد مصدر مطلع، الأربعاء (18 آذار، 2020) بإخلاء شركة الحفر العراقية بالبصرة بعد الاشتباه في إصابة أحد موظفيها بفيروس كورونا.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إنه "تمام إخلاء مقر شركة الحفر العراقية، غرب محافظة البصرة، بسبب وجو

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