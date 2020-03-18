2020/03/18 | 12:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - النجف

اعلنت دائرة صحة النجف، الأربعاء (18 آذار 2020)، مغادرة عائلة من 11 شخصا للحجر الصحي بعد ثبوت عدم ...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( صحة النجف تعلن مغادرة 11 شخصاً للحجر الصحي بعد ثبوت عدم إصابتهم بكورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( صحة النجف تعلن مغادرة 11 شخصاً للحجر الصحي بعد ثبوت عدم إصابتهم بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).