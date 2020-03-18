2020/03/18 | 12:17 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصحة توجه نداء للمواطنين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/18 | 12:17.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة توجه نداء للمواطنين) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة توجه نداء للمواطنين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).