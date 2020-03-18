نصيف ترد على اتهامها بـ(التخوين) لحضورها مراسم تكليف الزرفي

2020/03/18 | 12:17 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

رد المكتب الإعلامي للنائبة عالية نصيف، اليوم الأربعاء، على اتهامها بـ"التخوين" بسبب حضورها مراسم تكليف رئيس الوزراء المؤقت عدنان الزرفي أمس الثلاثاء.

وقال المكتب في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، إن "النائبة عالية نصيف، تتعرض إلى هجمة اتهامات، منذ الأمس من قبل جيوش إلكترونية وبعض أصحاب الكروبات والصفحات في مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية بسبب تواجدها أثناء تكليف عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة".

وأضاف "نصيف تضع في اعتباراتها مصلحة الشعب العراقي فوق كل شيء في هذا الظرف الطارئ الذي يعصف بالبلد، وإن مبدأ التخوين هو أسلوب الضعفاء".



حسب وصفه.

وتابع المكتب ان "موقف النائبة تجاه تكليف شخصية غير خلافية بمنصب رئيس الوزراء المؤقت واضح ومعلن، فهي تدعم حسم هذا الملف بأسرع وقت ممكن، حرصا على مصلحة العراق الذي هو اليوم امام تحديات اقتصادية وصحية وأمنية، أما مبدأ التخوين فهو وسيلة الضعفاء الذين شغلهم الشاغل هو أي المعسكرين ستكون له الغلبة".

وأوضح ان "التحديات الراهنة تتطلب ان يكون على رأس الحكومة رئيس للوزراء بكامل الصلاحيات، قادر على التعامل مع الأزمات التي نمر بها اليوم، وقادر على محاربة الفساد الذي عشش في اغلب الوزارات وإنهاء نزيف المال العام من خلال قيامه بتشكيل حكومة كاملة الصلاحية".

ورأى المكتب انه "من المؤسف ان بعض من تتفق مصالحهم مع الفاسدين يستخدم جيوشه الإلكترونية القذرة للتسقيط والانتقام والتنفيس عن حقده المكبوت، وأسلوب التسقيط ديدن الضعفاء، ولن يفلح هؤلاء في مسعاهم، وسيجتاز العراق هذه الشدائد بسلام بإذن الله".

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