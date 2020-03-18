2020/03/18 | 12:18 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجّهت وزير الصحة والبيئة رئيس لخلية الأزمة جعفر صادق علاوي، الأربعاء، رسالة إلى المواطنين في بغداد والمحافظات، فيما أكد أن البقاء في المنازل والالتزام بالحظر الطريق الوحيد المعتمد حاليا للنجاة من التداعيات الكارثية لفيروس كورونا.وقال علاوي في بيان تلقته وكالة صدى “الى ابناء شعبنا العراقي العزيز..اليوم يمثل اول ایام فرض حظر التجوال في

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الصحة توجه رسالة إلى المواطنين: البقاء في منازلكم يجنبنا التداعيات الكارثية لكورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة الصحة توجه رسالة إلى المواطنين: البقاء في منازلكم يجنبنا التداعيات الكارثية لكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).