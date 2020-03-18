دراسة صينية.. أصحاب زمرة الدم (A) أكثر عرضة لالتقاط عدوى كورونا

2020/03/18 | 12:23 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجد أكاديميون صينيون أن الأفراد أصحاب زمرة الدم A هم أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا الجديد، مقارنة بأصحاب الزمرة O.ووجدت الدراسة التي أُجريت في ووهان، مركز تفشي المرض، أن الأشخاص أصحاب زمرة الدم A أكثر عرضة للوفاة من COVID-19.وفي عموم السكان، تعد زمرة الدم O (نحو 34%) أكثر شيوعا من A (نحو 32%)،

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