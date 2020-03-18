حملات تعفير وقائية في مرقد الامام الحسين (ع) لتأمين الوقاية اللازمة والحفاظ على صحة وسلامة الزائرين

2020/03/18 | 12:23 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باشرت العتبة الحسينية المقدسة، باعمال تعفير أرجاء الصحن الحسيني، وذلك ضمن الاجراءات الوقائية والاحترازية المتّخذة للوقاية من فيروس (كورونا)، وللحفاظ على سلامة الزائرين ودرء المخاطر عنهم.واشارت العتبة الحسينية في بيان وتلقته وكالة صدى , ان “وحدة المبيدات التابعة لشعبة رعاية الحرم الداخلي، أحدى تشكيلات قسم حفظ النظام، في العتبة الحسينية المقدسة، قامت بعملية تعفير

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