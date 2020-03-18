حامي الدستور يخالف المادة 18 منه بتكليف الزرفي

2020/03/18 | 12:23 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشار الخبير في الشان القانوني علي التميمي، الى ان رئيس الجمهورية باعتباره حامي الدستور قد خاله بتكليف عدنان الزرفي برئاسة الوزراء.وقال التميمي في حديث لـ”العهد نيوز” اليوم الاربعاء، ان “المادة 18 الفقرة الرابعة من الدستور العراقي نصت على انه لا يجوز تكليف مزدوج الجنسية بمنصب امني او سيادي رفيع”.وأضاف ان “اسقاط الجنسية لايكون […]

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