شركة “الحفر العراقية” تنفي إصابة أحد موظفيها بفايروس كورونا

2020/03/18 | 12:24 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت شركة الحفر العراقية في البصرة إخلائها بعد الاشتباه بإصابة أحد موظفيها بفيروس كورونا.وذكر مدير الشركة باسم خضير، في تصريح صحفي تابعته “العهد نيوز”، إنه لا توجد أي إصابة بالفيروس أو أي حالة مشتبه بها في صفوف موظفي الشركة، مبينا بان العمل مستمر بكافة اجهزة الحفر والاستصلاح دون توقف، فيما أشار إلى تخفيض عدد منتسبي الشركة […]

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