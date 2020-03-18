الكتل الرافضة لتكليف الزرفي.. خلاف حول

2020/03/18 | 12:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت أربعة كتل سياسية شيعية، مساء الثلاثاء، رفضها تكليف النجفي، عدنان الزلفي، لتشكيل الحكومة العراقية.





الكتل السياسية الأربع، وهي "تحالف الفتح" بزعامة أمين عام منظمة "بدر" هادي العامري، و"ائتلاف دولة القانون" بزعامة نوري المالكي، وكتلتي "العقد الوطني" (بزعامة فالح الفياض)، و"النهج الوطني" (تمثل حزب الفضيلة)، أصدرت بيانا مشتركا يتهمون فيه رئيس الجمهورية، برهم صالح بـ"مخالفة الدستور".





وفي إشارات لم تخل من وعيد، جاء في البيان المشترك، ان "كيفية" تكليف برهم صالح لعدنان الزرفي، ستكون لها تداعيات "تهدد السلم الاهلي وتفكك النسيج الوطني".وحمل بيان الكتل اتهامات ثقيلة إلى رئيس الجمهورية، برهم صالح، بـ"خرق الدستور"، معتبرا أن "رئيس الجمهورية، تجاوز جميع السياقات الدستورية والاعراف السياسية وذلك من خلال رفضه تكليف مرشح الكتلة الاكبر ابتداءً بطريقة غير مبررة واعلانه ذلك رسميا وذلك ما يقلقنا من ان حامي الدستور يعلن مخالفته الدستورية على الملأ وقيامه اخيرا بتكليف مرشح اخر دون موافقة أغلبية الكتل المعنية بذلك".

وإزاء ذلك، أعلنت الكتل المذكورة، رفضها لـ"منهجية" تكليف برهم صالح لعدنان الزرفي، دون أن تبدي أي تحفظات سياسية أو مهنية تجاه الزرفي نفسه.





تيار الحكمة: برهم خرق الدستور

ونفس الموقف، أعلن عنه "تيار الحكمة" بزعامة عمار الحكيم، الذي التزم طيلة مشاورات محمد توفيق علاوي بـ"الصمت".





وأعرب في بيان صادر عن المكتب السياسي لتيار الحكمة، مساء الثلاثاء، عن "اعتراضه على الآلية التي اعتمدها رئيس الجمهورية برهم صالح في تكليف عدنان الزرفي رئيسا للحكومة المقبلة".





وقال إنه "يتحفظ على الطريقة التي أعتُمدت في هذا التكليف"، متهما برهم صالح بـ"عدم الإكتراث لعدد مهمٍ من القوى الأساسية في الساحة السياسية".

دعم الصدر وسكوت السنة والأكراد

ومنذ صباح الثلاثاء، لم يعلن تيار "سائرون" بزعامة متقدى الصدر، وتحالف "القوى العراقية" السنية، والأحزاب الكردية، أي موقف رافض لتكيلف الزرفي لتشكيل الحكومة.





لكن نواب في البرلمان العراقي، أكدوا وجود دعم من القوى السنية والكردية للزرفي، لكن يبقى أمامه "عبور عقبة انقسام الكتل الشيعية حوله".





أسماء "اللجنة السباعية"

ويأتي اختيار برهم صالح، لعدنان الزرفي، ضمن الأسماء المقترحة من قبل "اللجنة السباعية" المشكلة من البرلمان.





وكانت هذه اللجنة، قد "توافقت" على ثلاثة أسماء لإقتراحها على رئيس الجمهورية، برهم صالح، قد اختيار أي منها، لتشكيل الحكومة، وهي عدنان الزرفي، ونعيم السهيل ومحمد شياع السوداني.





لكن كتل "الفتح" و"دولة القانون" و"صادقون" (الجناح البرلماني للفصيل السياسي المسلح عصائب أهل الحق)، كامنت معترضة منذ بداية النقاش داخل اللجنة، على إسم عدنان الزرفي.

الأمر الذي دفعها إلى الاعتراض عليه، بدعوى "مخالفة برهم صالح للمنهجية الدستورية"، التي تقتضي الاختيار من الكتلة الأكبر في البرلمان.





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